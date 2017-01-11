В Финском заливе зоологи построят снежные домики для нерп

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, расположенного на территории Водоканала в Репино, намерены создавать искусственные убежища для нерп Финского залива, говорится в сообщении ГУП "Водоканала Санкт- Петербурга".

В рамках подготовки к проекту "Дом для нерпы" сейчас приобретается необходимое оборудование. В частности, уже приобретен мотобуксировщик, предназначенный для передвижения по льду. С его помощью можно будет перевозить снаряжение, необходимое для создания снежных убежищ. В ближайшее время специалисты также планируют обзавестись автомобильным прицепом для транспортировки снега и экипировкой для исследовательской группы. Сезон размножения балтийской кольчатой нерпы начинается в феврале. К этому моменту специалисты планируют создать снежные убежища. Аналогичный опыт, проведенный финскими коллегами, уже доказал свою эффективность.

Как отмечают специалисты, проект "Дом для нерпы" является одним из важных направлений по сохранению численности субпопуляции балтийской кольчатой нерпы.

"Самки этого вида ластоногих выкармливают своих детенышей в снежных "домиках". Вход в ледяное убежище располагается под водой, что позволяет нерпе всегда находиться в непосредственной близости от щенка. Под толщей льда новорожденный нерпенок надежно скрыт от холодов, ветра и хищников. Аномально теплые, бесснежные зимы не позволяют нерпам выращивать свое потомство привычным способом, и смертность щенков сильно возрастает", — говорится в сообщении.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих работает на территории очистных сооружений ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. Здесь с 2013 года проходят лечение и реабилитацию ластоногие, попавшие в беду, – серые тюлени и кольчатые нерпы (балтийские и ладожские). В сезоне 2016 года в центре проходили лечение 18 детенышей нерпы и тюленя, 17 из которых вернулись в свои водоемы. В настоящее время в центре находится один нерпенок Крошик, который вернулся к зоологам.-0-