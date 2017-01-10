Самарские ученые создадут сверхпрочную систему виброизоляции для тепловозов

САМАРА, 10 янв — РИА Новости, Екатерина Калашникова. Самарские ученые до конца января изготовят систему виброизоляции из металлической резины для новейших тепловозов, разработка поможет снизить уровень шума и вибрации в кабине машиниста, сообщает вуз.

"Ученые Самарского университета разработают и изготовят систему виброизоляции для новейших тепловозов… Уже завершены проектные работы и ведется подготовка производства виброизоляторов для тепловозов: выполнены соответствующие расчеты и эксперименты, создана необходимая техническая документация. Первая партия этой инновационной продукции будет поставлена заказчику в январе 2017 года", — отмечается в сообщении вуза.

Виброизолирующие устройства будут выполнены из металлической резины, которая была разработана самарскими учеными и производится в университетских лабораториях. Материал обладает полезными свойствами резины, но при этом способен противостоять неблагоприятным воздействиям и перепадам температуры. Благодаря цельнометаллической структуре изделия, изготовленные из такой резины, выдерживают температуры до 400 градусов Цельсия. Процессы разрушения в них развиваются сравнительно медленно.

"Резиновые виброизоляторы дешевые, но непрактичные при эксплуатации в сложных климатических и температурных условиях. Под воздействием температур резина теряет свои свойства и выходит из строя. Тросовые виброизоляторы имеют низкий ресурс – нити троса быстро перетираются, кроме того, из-за крупных габаритов они не везде могут быть установлены", — рассказал заместитель главного конструктора отраслевой научно-исследовательской лаборатории ОНИЛ-1 Самарского университета Данила Давыдов.

Секрет изготовления металлической резины заключается в особой технологии плетения и прессования спиральных металлических нитей разного диаметра. Полученные таким способом изделия превосходят по надежности известные в России и за рубежом аналоги, а также с успехом используются в производстве отечественной космической техники. Новая система виброизоляции способна минимизировать воздействие шума и вибрации на раму тепловоза и кабину машинистов.

Разработка вуза предназначена для машиностроительного холдинга группы "Синара-Транспортные машины". Сейчас компания разрабатывают линейку перспективных моделей тепловозов, оснащенных новейшими отечественными высокооборотными дизельными двигателями. В июле 2016 года машиностроители обратились к самарским ученым с предложением разработать виброизолирующие устройства для этих двигателей.