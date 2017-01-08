Запуск спутников Iridium NEXT отложили до 14 января из-за погодных условий

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT откладывается из-за погодных условий, сообщила в воскресенье компания SpaceX.

"Из-за сильного ветра и дождей на (космодроме) Вандерберг запуск переносится, первый доступный для запуска день — 14 января", — сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Falcon 9 может осуществить первый после взрыва в сентябре старт 9 января. Ракета должна вывести на орбиту десять космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT, принадлежащих компании Iridium Communications.

В состав группы спутников Iridium NEXT, которая сменит спутники предыдущего поколения, войдут 80 космических аппаратов, по меньшей мере 70 из них планирует запустить компания SpaceX — по десять на семь стартов.

Аппараты Iridium действуют на низкой околоземной орбите и обеспечивают 100-процентное покрытие поверхности Земли для передачи спутниковых телефонных сигналов.

Ракета Falcon 9 взорвалась 1 сентября на стартовой площадке на мысе Канаверал при подготовке к предстартовому огневому испытанию. Инцидент произошел во время заправки топлива, приблизительно за восемь минут до запуска девяти двигателей ракеты. В результате взрыва была потеряна ракета и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.