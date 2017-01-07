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РИА Наука
РИА Наука

СМИ: тестовый полет первого китайского авиалайнера состоится в 2017 году

05:3207.01.2017
322824
Китай. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Тестовый полет первого национального пассажирского авиалайнера КНР C919 состоится, вероятнее всего, в первом квартале 2017 года, пишет газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на Китайскую корпорацию коммерческих самолетов (COMAC).

В середине июня прошлого года сообщалось, что тестовый полет C919 запланирован на вторую половину 2016 года. В середине ноября были завершены ключевые испытания двигателей C919.

Согласно последним данным, 25 декабря 2016 года авиалайнер был доставлен в летно-испытательный центр. По данным одного из источников в индустрии, как пишет "Жэньминь жибао", первый тестовый полет авиалайнера может состояться уже в феврале, однако точная дата еще не определена.

Как отмечалось ранее, все технические испытания будут завершены, вероятнее всего, в 2017 году, после чего самолет будет официально сдан в эксплуатацию. В апреле прошлого года агентство Синьхуа сообщило, что в Китае официально началось статическое испытание первого национального пассажирского лайнера.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 4075 километров. Проект реализуется COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с широким привлечением западных поставщиков. По последним данным, COMAC уже получил заказ на 570 самолетов.

Также сообщалось, что в коммерческое пользование самолет поступит только после тестовых полетов, которые, как планировалось ранее, будут проводиться в течение трех лет.

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РИА Наука
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • kuksmakish
    Удручает то, что конкуренты нашей авиастроительной отрасли "шевелятся" быстрее. Можно сколько угодно голосить о долгом пути первого лётного образца от идеи в голове до первого отрыва от ВПП, необходимости всеобъемлющих тестов-испытаний... Но наш МС-21 в конкуренты которому выпущен этот китайский образец, скорее всего уже устареть успеет ко времени своего первого полёта (который постоянно откладывается по разным причинам). Как же так? Российские образцы техники (см. наш родной автопром- мучения с ИКС-Реем (что и в какие сроки обещано, и что, когда и в каком виде выпущено) по скорости и главное, своевременности своего появления на рынках никак не могут сравниться с зарубежными. Огорчительно знаете-ли.
    01:06
    08.01.2017
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  • gen ben
    Заказы из России есть?
    12:18
    07.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • beschetnov
    Нашим надо этак как нибудь так ненавязчиво их поконсультировать в этих вопросах. Глядишь, и аукнется в будущем.
    18:25
    07.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • kuksmakish
    Удручает то, что конкуренты нашей авиастроительной отрасли "шевелятся" быстрее. Можно сколько угодно голосить о долгом пути первого лётного образца от идеи в голове до первого отрыва от ВПП, необходимости всеобъемлющих тестов-испытаний... Но наш МС-21 в конкуренты которому выпущен этот китайский образец, скорее всего уже устареть успеет ко времени своего первого полёта (который постоянно откладывается по разным причинам). Как же так? Российские образцы техники (см. наш родной автопром- мучения с ИКС-Реем (что и в какие сроки обещано, и что, когда и в каком виде выпущено) по скорости и главное, своевременности своего появления на рынках никак не могут сравниться с зарубежными. Огорчительно знаете-ли.
    01:06
    08.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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