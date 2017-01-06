Китай запустил новый спутник для теста телекоммуникационных технологий

ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости, Иван Булатов. КНР осуществила успешный запуск спутника нового поколения для тестирования телекоммуникационных технологий, сообщает в пятницы министерство обороны КНР.
Спутник будет использоваться для обеспечения спутниковой связи, а также для тестирования многочастотной и скоростной передачи данных. Запуск спутника стал первым для Китая в 2017 году успешным запуском в космос.
Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что Китай в 2017 году планирует осуществить порядка 30 запусков в космос.