Микробы эскимосов не выдали ученым секрет супермясной диеты своих носителей

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Канадские генетики сравнили микрофлоры кишечника обычных канадцев и эскимосов, живущих в заполярье и питающихся одним мясом, и, к их большому удивлению, не нашли никаких различий в видовом составе и численности микробов, говорится в статье, опубликованной в журнале mSphere.

"Мы ожидали увидеть огромные различия, учитывая то, что мы видели в других изолированных популяциях людей, питающихся традиционной диетой. С другой стороны, состояние микрофлоры в других сообществах эскимосов может быть совершенно иным. Мы изучили лишь один пример, причем в определенный момент времени, и другие исследования могут дать совершенно иную картину", — рассказывает Джесс Шапиро (Jesse Shapiro) из университета Монреаля (Канада).

Эскимосы, чукчи и многие другие северные народности, а также жители Тибета представляют огромный интерес для генетиков, так как они приспособились к жизни в экстремальных условиях, где люди из более южных стран обычно не выживают. К примеру, генетические исследования тибетцев помогли ученым выделить гены, которые жители этого нагорья унаследовали от древних людей-"денисовцев" и которые помогли им приспособиться к недостатку кислорода в горах.

Отдельный интерес представляет микрофлора кишечника таких народов, питающихся обычно крайне несбалансированной диетой, в которой преобладает один продукт питания – или растительная пища для многих изолированных народов Азии и Африки, или же исключительно мясная и жирная пища для эскимосов, чукчей и прочих этнических групп Севера. Несмотря на такую диету, все эти народы не испытывают проблем, связанных с недостатком витаминов или определенных аминокислот.

Пытаясь раскрыть тайны эскимосов, Шапиро и его коллеги отправились в экпедицию в деревню Резольют на острове Корнуоллис в провинции Нунавут, где живет племя канадских эскимосов численностью в примерно 300 человек. Два десятка эскимосов согласились на участие в экспериментах генетиков и сдали пробы микрофлоры, которые ученые сравнили с тремя десятками образцов генетического материала бактерий, полученных от жителей Монреаля.

Эти эскимосы, по их собственным рассказам, питаются в основном мясом оленей карибу, тюленей, других животных и рыбой, летом поедая относительно скромные количества еды, закупленной в магазинах. Зимой они потребляют исключительно местные запасы пищи, так как поставки "нормальной" еды полностью прекращаются из-за замерзания вод моря.

Расшифровав часть генома микробов, ученые обнаружили, что видовой состав и численность разных видов бактерий фактически были идентичными друг другу и у горожан из Монреаля, и у жителей деревни за полярным кругом. Небольшие различия наблюдались лишь в численности и видовом составе некоторых групп бактерий у эскимосов, строго придерживающихся традиционной диеты, и сельчан, евших растительную еду из супермаркета.

Как отмечает Шапиро, это было совершенно неожиданным открытием для его команды, так как микрофлора других изолированных племен людей, живущих в Буркина-Фассо или в тропической глуши в Венесуэле, заметно отличалась по видовому составу и численности от геномов соседних с ними "цивилизованных" групп людей.

По его мнению, отсутствие различий в микрофлоре эксимосов и монреальцев могут быть связаны с тем, что ученые проводили тесты летом, когда жители деревни Резольют потребляют максимальное количество завозных продуктов.В ближайшее время генетики проведут повторные тесты зимой и проверят, так ли это на самом деле.