СМИ: центры контроля заболеваний США скрыли информацию о случаях с вирусами

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Центры контроля и профилактики заболеваний в США скрывают информацию о десятках недавно произошедших инцидентов, в том числе с наиболее опасными бактериями и вирусами, пишет издание USA Today.

По данным издания, ученые потеряли ящик со смертельно опасными и жестко регламентированными образцами вирусов гриппа и столкнулись с рядом потенциальных рисков при обращении с вирусами и бактериями.

Также, как пишет издание, имели место сообщения о случаях небрежного обращения с защитной экипировкой. В одном из случаев произошло отсоединение шланга для подачи чистого воздуха от специализированного костюма для защиты от таких вирусов, как Эбола.

"Ни один из инцидентов, описанных в этих документах, не привел к появлению сообщений о заболеваниях среди сотрудников Центров или общественности", — приводит издание заявление, присланное органами по контролю над заболеваниями по почте.

По информации издания, это не первый подобного рода случай, произошедший в одном из четырех лабораторий с повышенной степенью биологической безопасности. Издание ссылается на данные, полученные от Центров контроля и профилактики заболеваний в США в рамках закона о свободном доступе к информации в США. При этом газета отмечает, что многие детали в этом полученном ответе были опущены, в том числе типы вирусов и бактерий.