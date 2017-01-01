Путин поздравил космонавта Титова с 70-летием
13:1401.01.2017
(обновлено: 13:19 01.01.2017)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием летчика-космонавта, Героя Советского Союза Владимира Титова, отметив его вклад в развитие отечественной авиационной и ракетно-космической отрасли.
"Сила духа, характер и воля позволили вам добиться намеченных целей, вписать своё имя в героическую летопись покорения Вселенной. Ваше участие в космических программах, успешное выполнение ответственных государственных задач стали яркой страницей вашей биографии и серьёзным вкладом в развитие отечественной авиационной и ракетно-космической отрасли", — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал космонавту доброго здоровья и всего наилучшего.
Титов родился 1 января 1947 года в городе Сретенск Читинской области РСФСР (ныне Забайкальский край РФ). Герой Советского Союза (1988). Награжден двумя орденами Ленина (1983, 1988), орденом Красной Звезды (1988), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011) и восемью медалями. Среди иностранных наград космонавта – болгарские ордена Георгия Димитрова (1988) и "Стара Планина" I степени (2003), афганский орден "Солнце Свободы" (1988).
Редкие звезды, загадочные галактики и другие космические чудеса
Известный во всем мире космический телескоп "Хаббл" в честь 25-ой годовщины своей работы на орбите сделал новый снимок, на котором запечатлена группа молодых звезд, напоминающая "сверкающий фейерверк". Звездное скопление, состоящее из трех тысяч звезд, расположено в 20 тысячах световых лет от Земли в созвездии Киль в южном полушарии неба. Группа звезд получила название Westerlund 2 в честь шведского астронома Бенгта Вестерлунда (Bengt Westerlund), который открыл их в 1960-е годы.
При помощи телескопа "Хаббл" ученым удалось получить более детализированное изображение удивительной по красоте космической пары – массивной звезды класса Вольфа-Райе под названием WR 124 и туманности M1-67. Впервые изображение этой пары было получено в 1998 году. Астрофизики отмечают, что именно звезда WR 124 создала вокруг себя туманность M1-67. Находится данная пара на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Масса светила WR 124 почти в 20 раз превышает массу нашего Солнца, она сияет в самом центре туманности, возраст которой оценивается примерно в 10 тысяч лет.
Снимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции. Это фото он разместил на своей странице в твиттере со словами "Акварель Багамских островов выглядит освежающе практически всегда".
Сайт Европейской южной обсерватории (ESO) опубликовал новое изображение спиральной галактики NGC 986, расположенной в созвездии Печи (Fornax). Эту галактику, которая в 1826 году была открыта шотландским астрономом Джеймсом Данлопом, редко фотографируют из-за ее близости к знаменитому густонаселенному скоплению галактик в Печи (Fornax Cluster). Галактика NGC 986 удалена от Земли на расстояние около 56 миллионов световых лет.
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Изображение Солнца, соединенное из 23 отдельных фотографий.
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции. Эта фотография открывает серию топографических снимков Австралии, которая стала настоящей сенсацией в интернете, так как изображения вполне можно сравнить с произведениями абстрактного искусства.
Новое и захватывающее по красоте изображение туманности Лагуна или Мессье 8, расположенное в созвездии Стрельца (Archer) на расстоянии в 5200 световых лет от Земли, создали ученые с помощью космического телескопа "Хаббл". Яркая звезда в центре темных облаков туманности Лагуна – это Гершель 36, являющаяся основным источником ионизирующего излучения для этой части туманности.
Цветной снимок карликовой планеты Плутон и его крупнейшего спутника Харон, опубликованный NASA. Изображение было получено с использованием специальных цветных фильтров. Цвет помогает ученым понять молекулярный состав льдов на Плутоне и Хароне и оценить возраст геологических объектов, включая кратеры.
Поляризация космического микроволнового излучения.
Галактика Messier 63, или M 63, снятая телескопом "Хаббл". По своему расположению спиральные рукава галактики напоминают узор в центре подсолнуха, отсюда еще одно ее название – галактика Подсолнух. M 63 находится в созвездии Гончие Псы. Впервые она была обнаружена в 1779 году астрономом Пьером Мешеном. Messier 63 находится примерно в 27 млн световых лет от Земли и относится к группе М51 – группе галактик, которая была названа в честь самой яркой из них – Messier 51.
Изображение планеты Сатурн, опубликованное NASA.
Изображение взорвавшейся сверхновой звезды, сделанное с помощью телескопа "Хаббл".
Рассвет, снятый с Международной космической станции. Эту фотографию астронавт Тим Пик разместил на своей странице в твиттере, сопроводив словами: "Мы встречаем по 16 рассветов каждый день, но ни один из них еще не был настолько прекрасен, как этот. Доброе утро, Земля!"
Изображение кратера возле впадины Sirenum на Марсе, опубликованное NASA.
Созвездие Паруса, расположенное в южном полушарии неба. Его южная часть лежит на границе с Млечным Путем. Площадь созвездия составляет 500 квадратных градусов. В созвездии Паруса насчитывается 195 звезд, которые невооруженным глазом можно увидеть с Земли.
Спиральная галактика NGC 4845, снятая космическим телескопом "Хаббл". Она находится в созвездии Девы. Эта галактика была открыта в 1786 году английским астрономом Уильямом Гершелем. Она располагается на расстоянии около 65 млн световых лет от Земли. В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, способная поглощать объекты.
Снимок дымящего вулкана Этна, сделанный российским космонавтом Юрием Маленченко.
Звезда WR 31a класса Вольфа-Райе, снятая телескопом "Хаббл". Это довольно редкая звезда. Данное космическое тело пребывает на поздней стадии эволюции и обладает особым спектром излучения. WR 31a класса Вольфа-Райе находится внутри созвездия Киля. Расстояние от Земли до этого космического объекта приравнивается к 30 тысячам световых лет.
Экзотические острова Карибского моря, снятые российским космонавтом Сергеем Волковым с Международной космической станции.