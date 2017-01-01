Путин поздравил космонавта Титова с 70-летием

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием летчика-космонавта, Героя Советского Союза Владимира Титова, отметив его вклад в развитие отечественной авиационной и ракетно-космической отрасли.

"Сила духа, характер и воля позволили вам добиться намеченных целей, вписать своё имя в героическую летопись покорения Вселенной. Ваше участие в космических программах, успешное выполнение ответственных государственных задач стали яркой страницей вашей биографии и серьёзным вкладом в развитие отечественной авиационной и ракетно-космической отрасли", — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал космонавту доброго здоровья и всего наилучшего.

Титов родился 1 января 1947 года в городе Сретенск Читинской области РСФСР (ныне Забайкальский край РФ). Герой Советского Союза (1988). Награжден двумя орденами Ленина (1983, 1988), орденом Красной Звезды (1988), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011) и восемью медалями. Среди иностранных наград космонавта – болгарские ордена Георгия Димитрова (1988) и "Стара Планина" I степени (2003), афганский орден "Солнце Свободы" (1988).