Сыгравший Шерлока актер Камбербэтч приходится родственником Конан-Дойлу

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Британский актер Бенедикт Камбербэтч, прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса в популярном телесериале, является родственником писателя Артура Конан-Дойла, создавшего образ сыщика, сообщает сайт Ancestry.com.

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, 40-летний актер и писатель, скончавшийся в 1930 году, приходятся другу кузенами в 16-м колене.

Специалисты выяснили, что общим предком Конан-Дойла и Камбербэтча был Джон Гонт, герцог Ланкастерский, живший в XIV веке.

Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.

Показ четвертого и, возможно, последнего сезона сериала "Шерлок" начнется 1 января 2017 года.