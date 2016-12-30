Запуск спутника "Канопус-В-ИК" в январе не состоится

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Запуск спутника мониторинга лесных пожаров "Канопус-В-ИК", ранее планировавшийся на 28 января, может быть перенесен, сообщили в "Роскосмосе".

На официальном сайте "Роскосмоса" размещен график запусков на первый квартал 2017 года. Планируется осуществить два запуска по коммерческим программам, старта "Канопуса" в их числе нет.

Космический аппарат "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, а также мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных, в том числе водных и прибрежных ресурсов, и картографирования.