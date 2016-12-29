Ученые раскрыли американские корни "картофельного голода" в Ирландии

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Фитофтора, виновник страшнейшего "картофельного голода" в Ирландии в середине 19 века, сначала мигрировала в США из Колумбии и Перу, и лишь потом проникла в Европу, заявляют генетики, опубликовавшие статью в журнале PLoS One.

"В отличие от других "великих" эпидемий прошлого, штамм фитофтор FAM-1 был распространен широко распространен в США, начиная с середины 19 века и заканчивая началом 20 века. Он был замещен другим видом фитофторы, US-1, и этот штамм, в свою очередь, уступил недавно место мексиканским "мигрантам", — заявила Джин Ристаино (Jean Ristaino) из университета Северной Каролины в Роли (США).

В середине 1840 годов Ирландию и многие другие регионы мира поразила эпидемия фитофторы – грибка Phytophthora infestans, уничтожавшего картофельные посевы, бывшие в той время основной сельскохозяйственной культурой "изумрудного острова". Фитофтора уничтожала ирландскую картошку на протяжении почти шести лет, в результате чего население Ирландии уменьшилось примерно на четверть.

Затем эпидемия пошла на спад, но фитофтора до сих пор остается главным источником потерь при выращивании картофеля по всему миру. По этой причине ученых давно интересует, откуда взялась эта болезнь и почему она появилась в Европе только через два столетия после того, как картошку начали активно выращивать в Старом Свете. Недавно генетики выяснили, что ближайшим родичем этой версии фитофторы являются грибки, живущие в Перу.

В своей новой работе Ристаино и ее коллеги решили выяснить, как фитофтора могла проникнуть из Южной Америки на Британские острова, и какие возможные остановки она могла делать на пути к Туманному Альбиону.

Для этого ученым пришлось отправиться в музеи на территории всех стран Нового Света, Великобритании и Ирландии, и попытаться найти в них листья картофеля и других растений того периода, на которых могли сохраниться споры фитофторы.

В общей сложности ученым удалось собрать около 180 образцов фитофторы, поражавшей картошку в Европе или в Новом Свете начиная с середины 19 века и заканчивая современной эпохой. Расшифровав ее ДНК, биологи сравнили образцы между собой и попытались реконструировать "генеалогическое древо" эволюции этого грибка.

Неожиданным образом оказалось, что две крупнейших вспышки фитофторы – ирландский "картофельный голод" и массовая гибель посадок картофеля на восточном побережье США в 1843 году — были напрямую связаны друг с другом. По мнению генетиков, американская версия фитофторы, появившаяся чуть раньше, была прямым предком ее европейской "кузины".

Как могла проникнуть фитофтора в порты Филадельфии и Нью-Йорка из Колумбии и Перу? Ответ на этот вопрос, по мнению Ристаино и ее коллег, кроется в активной в то время торговле крайне необычным товаром – экскрементами летучих мышей, которые американские фермеры использовали в качестве удобрения. Завоз подобного "сырья", вкупе с расширившимися поставками картофеля из Южной Америки в 1843 году, как считают исследователи, помог грибку проникнуть в новую среду обитания и закрепиться в ней, начав свое путешествие по миру.

В Европе данная версия фитофторы, штамм FAM-1, появилась благодаря череде засух, которые заставили европейские страны импортировать картофель из США и других стран Америки. Проникнув в Европу вместе с семенами и клубнями картошки "на посадку", которые закупали жители Бермудских островов, Англии и Ирландии, фитофтора FAM-1прожила в Старом Свете около 30 лет, после чего она вымерла, не оставив следов. В Южной и Центральной Америке, в свою очередь, она просуществовала гораздо дольше и породила потомков, которые могут вызвать аналогичные вспышки болезни и сегодня.