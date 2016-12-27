Скончалась известный американский астроном Вера Рубин

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Один из пионеров концепции вращения галактик американский астроном Вера Рубин скончалась в США в возрасте 88 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Аллан Рубин сообщил, что его мать скончалась в воскресенье. Рубин проживала в городе Принстон в штате Нью-Джерси.

Как отмечает агентство, Вера Рубин обнаружила, что галактики вращаются не совсем по предсказанному пути, поскольку вступает в действие другая сила, а именно темная материя. За счет научных достижений ей удалось получить многочисленные награды, в том числе она стала вторым астрономом-женщиной, получившим членство в Национальной академии наук США.