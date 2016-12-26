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РИА Наука
РИА Наука

Запуск европейского метеоспутника MetOp-C назначили на октябрь 2018 года

15:5626.12.2016
(обновлено: 15:57 26.12.2016)
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Пуск ракеты Союз-2.1а с метеоспутником MetOp-B. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Урусов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Крупнейшая европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence and Space (Airbus DS) завершила создание модуля полезной нагрузки для нового метеоспутника MetOp-C, запуск космического аппарата запланирован на октябрь 2018 года, сообщил в понедельник РИА Новости представитель компании.

Космический грузовой корабль Cygnus прикрепленный к модулю МКС. Архивное фото
© NASA
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"Модуль весит порядка 2,1 тонны и включает 10 измерительных инструментов и системы контроля. В их числе – системы управления, мониторинга, форматирования данных, их кодирования и хранения, а также инструменты передачи информации на Землю. Запуск спутника MetOp-С запланирован на октябрь 2018 года", — отметил представитель Airbus DS.

По его словам, в ближайшие шесть месяцев модуль полезной нагрузки (PLM) будет протестирован в условиях космоса в Центре космических исследований и технологий (ESTEC) Европейского космического агентства (ЕКА) в Нордвейке в Нидерландах.

"Около 30 сотрудников предприятия Airbus Defence and Space в Фридрихсхафене проведут функциональные тестирования на модуле полезной нагрузки третьего и последнего спутника MetOp первого поколения. Впоследствии модуль будет отправлен на завод Airbus Defence and Space в Тулузе, где он будет объединен с обслуживающим модулем (SVM). Обслуживающий модуль включает главный компьютер, источник энергии, системы контроля пространственного положения и температуры, а также системы контроля взаимодействия с наземной станцией", — отметил представитель компании.

Космос. Архивное фото
© Fotolia/ Elenarts
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MetOp представляет собой комплекс метеорологических спутников, которые находятся на полярной орбите на расстоянии порядка 800 километров от поверхности Земли. Первый спутник серии, MetOp-А, был запущен 19 октября 2006 года, а второй, MetOp-B, 17 сентября 2012 года. Обе "метеорологические станции" успешно работают на орбите с момента запуска.

Спутник MetOp – универсальное устройство. В частности, его инфракрасный сканнер обеспечивает получение беспрецедентно точных трехмерных данных о температуре и влажности в атмосфере Земли. Приближающиеся грозы могут быть выявлены за несколько часов до начала. Аппарат может также собирать данные о парниковых газах, например, об углекислом газе, угарном газе или метане, основываясь на информации 8,4 тысячи спектральных каналов. Спутники MetOp позволяют осуществлять измерение силы ветров над поверхностью океанов, наблюдение за перемещениями айсбергов и мониторинг озонового слоя стратосферы. Кроме того, спутники MetOp передают измерительные данные морских судов, буев и исследовательских станций, а также сигналы от людей, находящихся в бедствии.

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