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РИА Наука
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Наука-2017: "планета икс", "глаз" черной дыры и возврат Луны на Землю

15:2626.12.2016
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Китайский зонд Чанъэ-3 будет запущен к Луне в начале декабря
© Beijing Institute of Spacecraft System Engineering

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. В следующем году ученые вплотную подберутся к горизонту событий черных дыр, достигнут "квантового превосходства", вернут новые образцы грунта с Луны и откроют загадочную "планету икс", считает редакция журнала Nature, опубликовавшая научный прогноз на 2017 год.

Каждый декабрь редакция самого престижного научного журнала мира, Nature, пытается спрогнозировать, какие события в мире науки привлекут внимание ученых в следующий год, и какие проблемы, связанные с наукой, климатом или медициной, вызовут наиболее пристальное внимание публики.

Через тернии в космос

Самым интересным событием следующего года может стать миссия "Чанъэ-5", в рамках которой китайские ученые планируют отправить к Луне зонд, который спустит на поверхность Луны специальный посадочный модуль. Он заберет пробы грунта, взлетит и автоматически состыкуется с "Чанъэ-5", который, как планирует Китайское национальное космическое управление, вернет на Землю около двух килограммов лунных пород. Эти породы станут первыми образцами лунной материи, которые будут доставлены на нашу планету после завершения программы "Аполлон". 

Луноход Юйту, сфотографированный посадочным модулем Чанъэ-3
© Фото: CNAS/CLEP
Китайский луноход получил первые за 40 лет данные о лунном грунте

Помимо сбора грунта, посадочный модуль "Чанъэ-5" так же проведет ряд научных экспериментов на Луне, в том числе получит новые фотографии ее поверхности, "просветит" породы спутницы Земли при помощи спектрометра, изучит состав газов в почве Луны и измерит ее температуру. Ожидается, что "Чанъэ-5" будет отправлен в космос с космодрома Вэйчан на острове Хайнань в этом году, однако никаких конкретных сроков представители КНР пока не называли.

Непознаваемый квантовый мир

Как считает редакция Nature, в следующем году нас ожидает еще одно крайне интересное и эпохальное событий – достижение так называемого "квантового превосходства" учеными, разрабатывающими квантовые компьютеры. Под этим словом физики и программисты понимают такое вычислительное устройство, работающие при помощи квантовых эффектов, корректность функционирования которого невозможно проверить при помощи симуляций на "обычных" полупроводниковых вычислительных машинах.

Алексей Устинов
© Фото: НИТУ "МИСиС"
Физик: Google близка к созданию квантового симулятора, а не компьютера

О скорой возможности создания подобных компьютеров заявляла компания Google, в лабораториях которой работает известный физик Джон Мартинис, недавно опубликовавший статью, в которой были описаны принципы его работы. Многие зарубежные издания утверждают, опираясь на данные из источников из лаборатории Мартиниса, что Google близок к созданию подобного устройства, первые версии которого могут появиться в 2017 году. Аналогичные заявления делала компания Microsoft, которая работает над созданием несколько иных квантовых компьютеров, вычислительные процессы в которых полностью изолированы от внешнего мира.

У небосвода черной дыры

Другим ожидаемым событием следующего года станет завершение постройки телескопа EHT, "коалиции" крупнейших в мире радиотелескопов – ALMA, SMA, LMT и многих других обсерваторий, которые будут объединены в гигантскую виртуальную радиотарелку при помощи суперкомпьютера. Цель существования EHT – наблюдения за горизонтом событий черных дыр, из пределов которого не может вырваться даже свет. 

Так художник представил себе магнитные поля, окружающие черную дыру в центре Млечного пути
© Фото: M. Weiss/CfA
Ученые впервые измерили магнитное поле черной дыры в центре Галактики

Ожидается, что первые снимки эта система получит в 2017 году, и ее первой целью станет сверхмассивная черная дыра Sgr A*, расположенная в центре нашей Галактики. Как ожидают ученые, им удастся увидеть не только то, как столь массивный объект искривляет пространство вокруг себя, но и проверить предсказания теории относительности Эйнштейна, которые, как сегодня считают некоторые космологи, могут нарушаться в экстремальных условиях.

"Планета икс"

Другим ожидаемым космическим событием 2017 года может стать открытие загадочной гигантской планеты на окраинах Солнечной системы, о существовании которой астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун заявили в январе этого года. Сейчас ее пытаются найти сразу десять групп астрономов, которые, по мнению Брауна, должны найти "планету икс" к концу следующего года. Как отмечает Nature, если этого не произойдет, то в этих поисках астрономам может помочь новый телескоп TESS, который должен быть выведен на орбиту в декабре 2017 года. 

Ученый Калифорнийского технологического института показывает орбиту предполагаемой девятой планеты в Солнечной системе
© AFP 2016/ Frederic J Brown
Планетолог: мы точно найдем "планету икс" к следующей зиме

Трагедии климата и тайны микромира

Помимо космоса и мира квантовых технологий, внимание редакции журнала так же привлекли возможный выход США из Парижских соглашений о климате, о чем говорил избранный президент Дональд Трамп, формирование трещины в леднике Ларсена, которая приведет в следующем году к формированию мега-айсберга площадью с четверть небольшой страны в Европе.

Кроме того, эксперты Nature ожидают большого прогресса в изучении микрофлоры человека и разрешения патентных тяжб между первооткрывателями геномного редактора CRISPR/Cas9, Эммануэль Шарпентье и Фэнем Чжаном, которые тянутся уже почти два года.

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