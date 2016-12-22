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РИА Наука
РИА Наука

НАСА сообщает об "аномалиях" при проверке наследника "Хаббла"

19:2222.12.2016
017330
Телескоп Джеймс Уэбб
© NASA

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Инженеры НАСА заявляют о возможности наличия неких неназванных "аномалий" в работе космического телескопа "Джеймс Уэбб", который недавно был полностью собран и сейчас проходит вибрационные тесты в Центре космических полетов имени Годдарда.

"В начале декабря акселерометры, подключенные к телескопу, зафиксировали аномалии во время вибрационных тестов. Сейчас мы проводим дополнительные тесты для раскрытия причин появления этой аномалии. Инженеры детально осмотрели телескоп и не нашли никаких следов повреждений. Сейчас они проводят низкоуровневые вибрационные тесты  и сравнивают полученные данные с теми, которые датчики передавали до появления аномалии", — заявили в НАСА.

Новый телескоп "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST) является официальной заменой для орбитального телескопа "Хаббл", который проработал на орбите уже 25 лет. Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но значительное превышение затрат на него и отставание от графика вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, а затем – на октябрь 2018 года. Конгресс США неоднократно пытался "закрыть" проект из-за задержек в его сборке и выхода за рамки бюджета.

Супертелескоп James Webb Space Telescope. Архивное фото
© NASA
НАСА завершило сборку телескопа "Джеймс Уэбб" и начало его испытания

В конструкцию "Джеймса Уэбба" входят огромное зеркало диаметром 6,5 метра (диаметр зеркала Хаббла – 2,4 метра) и солнцезащитный щит размером с теннисный корт. Зеркало и щит из-за своих габаритов будут доставлены на ракету-носитель в сложенном виде, а затем раскроются после вывода телескопа в открытый космос. Из-за больших размеров телескопа в космос его  будет выводить крупнейшая ракета-носитель Европы – Ariane V.

В отличие от "Хаблла", который был специально сконструирован таким образом, что его можно было обслуживать и обновлять при помощи "Шаттлов", "Джеймс Уэбб" построен как обычный монолитный космический телескоп, чья починка в космосе будет невозможной. По этой причине НАСА будет обращать внимание даже на самые небольшие и несущественные проблемы,  способные вывести телескоп из строя при его выводе на орбиту.

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