НАСА сообщает об "аномалиях" при проверке наследника "Хаббла"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Инженеры НАСА заявляют о возможности наличия неких неназванных "аномалий" в работе космического телескопа "Джеймс Уэбб", который недавно был полностью собран и сейчас проходит вибрационные тесты в Центре космических полетов имени Годдарда.

"В начале декабря акселерометры, подключенные к телескопу, зафиксировали аномалии во время вибрационных тестов. Сейчас мы проводим дополнительные тесты для раскрытия причин появления этой аномалии. Инженеры детально осмотрели телескоп и не нашли никаких следов повреждений. Сейчас они проводят низкоуровневые вибрационные тесты и сравнивают полученные данные с теми, которые датчики передавали до появления аномалии", — заявили в НАСА.

Новый телескоп "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST) является официальной заменой для орбитального телескопа "Хаббл", который проработал на орбите уже 25 лет. Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но значительное превышение затрат на него и отставание от графика вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, а затем – на октябрь 2018 года. Конгресс США неоднократно пытался "закрыть" проект из-за задержек в его сборке и выхода за рамки бюджета.

В конструкцию "Джеймса Уэбба" входят огромное зеркало диаметром 6,5 метра (диаметр зеркала Хаббла – 2,4 метра) и солнцезащитный щит размером с теннисный корт. Зеркало и щит из-за своих габаритов будут доставлены на ракету-носитель в сложенном виде, а затем раскроются после вывода телескопа в открытый космос. Из-за больших размеров телескопа в космос его будет выводить крупнейшая ракета-носитель Европы – Ariane V.

В отличие от "Хаблла", который был специально сконструирован таким образом, что его можно было обслуживать и обновлять при помощи "Шаттлов", "Джеймс Уэбб" построен как обычный монолитный космический телескоп, чья починка в космосе будет невозможной. По этой причине НАСА будет обращать внимание даже на самые небольшие и несущественные проблемы, способные вывести телескоп из строя при его выводе на орбиту.