ИСС Решетнева получили гарантию на 8,1 млрд рублей на развитие ГЛОНАСС

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева получила от банка ВТБ гарантию на сумму свыше 8,1 миллиарда рублей на выполнение работ по развитию системы ГЛОНАСС, сообщили в четверг в ИСС.

"Гарантия на общую сумму свыше 8,1 миллиарда рублей выдана компании "ИСС" банком ВТБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гарантия будет действовать до 2021 года и позволит предприятию выполнить опытно-конструкторские работы для развития ГЛОНАСС в рамках государственного контракта, не отвлекая при этом из оборота значительные собственные средства.

Для модернизации орбитальной группировки ГЛОНАСС предприятие в настоящее время осуществляет производство навигационных спутников "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" с улучшенными техническими характеристиками. Два спутника "Глонасс-К2" будут выведены на орбиту до конца 2019 года. Первый полностью "импортонезависимый" аппарат "Глонасс-К2" планируется запустить до 2020 года.