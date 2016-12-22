ИСС Решетнева получили гарантию на 8,1 млрд рублей на развитие ГЛОНАСС

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева получила от банка ВТБ гарантию на сумму свыше 8,1 миллиарда рублей на выполнение работ по развитию системы ГЛОНАСС, сообщили в четверг в ИСС.
"Гарантия на общую сумму свыше 8,1 миллиарда рублей выдана компании "ИСС" банком ВТБ", — говорится в сообщении.
Для модернизации орбитальной группировки ГЛОНАСС предприятие в настоящее время осуществляет производство навигационных спутников "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" с улучшенными техническими характеристиками. Два спутника "Глонасс-К2" будут выведены на орбиту до конца 2019 года. Первый полностью "импортонезависимый" аппарат "Глонасс-К2" планируется запустить до 2020 года.