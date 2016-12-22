В России создали новое поколение метрологических комплексов ГЛОНАСС

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Опытные образцы комплексов метрологического обеспечения системы ГЛОНАСС нового поколения прошли приемочные испытания, сообщили в четверг в Росстандарте.

"В декабре 2016 года успешно завершены приемочные испытания опытных образцов комплексов метрологического обеспечения системы ГЛОНАСС, разработанных и изготовленных в национальном метрологическом институте (ВНИИФТРИ) в 2012-2016 годах", — говорится в сообщении.

Новые комплексы призваны обеспечить единство измерений средств наземного сегмента ГЛОНАСС, навигационного космического аппарата системы и навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС гражданского применения.

Комплекс метрологического обеспечения радиотехнических измерений включает 21 составную часть, в том числе аппаратуру оценки энергетических характеристик навигационных сигналов, аппаратуру имитации пространственного навигационного поля, аппаратуру оценки метрологических характеристик комплексированной и помехоустойчивой навигационной аппаратуры потребителей, высокоточные измерители навигационных параметров.

Особенностью другого комплекса, предназначенного для обеспечения единства измерений длин является наличие эталонный измерительного комплекса в диапазоне длин до 60 метров на основе фемтосекундного лазера и измерительного базиса, лазерного интерферометра, средств измерений длины, приращений координат и углов.