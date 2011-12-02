Наша галактика разорвала галактику-спутник на четыре "хвоста"

Карликовая галактика в созвездии Стрельца распадается на четыре "хвоста" из звезд и облаков материи под действием гравитационных возмущений, которые вызывает ее более крупный сосед - наша галактика Млечный путь, пишут астрономы в статье, размещенной в электронной библиотеке Корнеллского университета.

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Карликовая галактика в созвездии Стрельца распадается на четыре "хвоста" из звезд и облаков материи под действием гравитационных возмущений, которые вызывает ее более крупный сосед — наша галактика Млечный путь, пишут астрономы в статье, размещенной в электронной библиотеке Корнеллского университета.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © S. Koposov / SDSS-III Ученые с помощью графики показали, как распадается карликовая галактика

"Когда малые карликовые галактики падают на своих больших соседей, приливные силы "вырывают" из тела карликов длинные хвосты из звезд — это и случилось с карликовой галактикой в созвездии Стрельца", — пояснил один из авторов статьи Сергей Копосов из Астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ), чьи слова приводит пресс-служба Слоановского обзора неба.

Карликовая галактика в созвездии Стрельца (Sgr DEG) была когда-то одним из самых ярких спутников Млечного пути, уступая только Большому и Малому Магеллановым Облакам. Еще до ее открытия в 1994 году это скопление звезд пережило столкновение со своей большой сестрой, что разорвало ее на части. В 1996 году ученые открыли первый хвост этой галактики, а в 2000-м — второй. Эти хвосты соединяются, что делает их похожими на вилку с двумя зубцами.

Копосов, его коллега по ГАИШ Василий Белокуров, и другие астрономы из Великобритании, Австралии, Китая и США открыли еще два хвоста у покалеченной галактики, проанализировав результаты последних наблюдений за ночным небом южного полушария, которые проводились в рамках Слоановского цифрового обзора неба (SDSS R8).

В своей работе авторы статьи попытались найти "следы" карликовой галактики в созвездии Стрельца в южном полушарии, изучая распределение плотности звезд с особыми свойствами.

Как отмечают исследователи, спутниковые галактики обычно состоят из старых звезд, материя которых содержит мало астрономических "металлов" — элементов тяжелее водорода и гелия. По оценкам ученых, в небе южного полушария содержится около 13 миллионов таких звезд.

Руководствуясь этим соображением, ученые искали в каталоге SDSS "полоски" и скопления из звезд такого типа. Ученые составили карту плотностей и отметили на ней возможные следы карликовой галактики.

На этой карте авторы статьи обнаружили третий хвост карликовой галактики в созвездии Стрельца, рядом с которым присутствовал еще один тусклый след из звезд. Такая структура напоминает хвост-"вилку" из северного галактического полушария.

Ученые построили еще одну карту неба, на этот раз в другой системе координат, выстроенной вокруг Sgr DEG и ее следов. Выяснилось, что обе "вилки" на самом деле представляют собой четыре отдельных хвоста, частично накладывающихся друг на друга.

Затем Копосов, Белокуров и их коллеги проанализировали возраст, средние размеры и другие параметры звезд, населяющих "хвосты" Sgr DEG в южном полушарии. Выяснилось, что более яркий хвост моложе своего тусклого соседа — его звезды содержат в себе больше металлов и их видовой состав несколько богаче, чем в другом фрагменте Sgr DEG.

Причины формирования такой структуры не совсем ясны. Вместе с тем, ученые не исключают, что две пары ярких и тусклых хвостов на самом деле "отщепились" от разных карликовых галактик. Первая карликовая галактика, оставившая тусклую пару хвостов, уже исчезла, а карликовая галактика в созвездии Стрельца еще находится на начальных стадиях распада.