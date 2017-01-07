Погибшие в ДТП саратовские чиновники ездили с ревизией в соцучреждения

САРАТОВ, 7 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое сотрудников министерства социального развития Саратовской области, которые погибли в ДТП, возвращались из служебной командировки после проверки стационарных социальных учреждений города Вольска, сообщает региональное Минсоцразвития.

ДТП произошло вечером 3 января на автодороге Вольск-Саратов неподалеку от села Елшанка Воскресенского района Саратовской области. Автомобиль Chevrolet Niva по неизвестным причинам вылетел в кювет, где врезался в столб. Погибли три человека — мужчина и две женщины.

Минсоцразвития области уточнило, что погибшие возвращались из служебной командировки. "Сотрудники министерства возвращались из служебной командировки из города Вольск. Министерством регулярно проводятся выезды с целью проверки работы стационарных учреждений, которые расположены во всех муниципальных районах области, в том числе и в праздничные и нерабочие дни", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что похороны водителя состоялись 4 января, а прощание с погибшими женщинами — 6 января.