Погибшие в ДТП саратовские чиновники ездили с ревизией в соцучреждения

САРАТОВ, 7 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое сотрудников министерства социального развития Саратовской области, которые погибли в ДТП, возвращались из служебной командировки после проверки стационарных социальных учреждений города Вольска, сообщает региональное Минсоцразвития.
Минсоцразвития области уточнило, что погибшие возвращались из служебной командировки. "Сотрудники министерства возвращались из служебной командировки из города Вольск. Министерством регулярно проводятся выезды с целью проверки работы стационарных учреждений, которые расположены во всех муниципальных районах области, в том числе и в праздничные и нерабочие дни", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что похороны водителя состоялись 4 января, а прощание с погибшими женщинами — 6 января.