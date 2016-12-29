В Саратовской области изъяли свыше 8,5 тысячи бутылок лосьона из магазинов

САРАТОВ, 29 дек – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специалисты управления Роспотребнадзора по Саратовской области изъяли из продажи в сети магазинов хозтоваров "Рубль бум" 857 литров лосьона "Березовые почки", запрещенного к продаже, сообщило в четверг ведомство.
"Установлен факт реализации спиртосодержащей непищевой продукции в сети "Рубль бум" ИП Таранцевой, а именно — лосьона косметического "Березовые почки"… в количестве 8570 штук в объеме 857 литров… Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области данная продукция изъята из оборота", — говорится в сообщении.
Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравления метанолом, по уточненным данным, пострадали 123 человека, 76 из них скончались. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.