В Саратовской области изъяли свыше 8,5 тысячи бутылок лосьона из магазинов

САРАТОВ, 29 дек – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специалисты управления Роспотребнадзора по Саратовской области изъяли из продажи в сети магазинов хозтоваров "Рубль бум" 857 литров лосьона "Березовые почки", запрещенного к продаже, сообщило в четверг ведомство.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России от 23 декабря, под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.

"Установлен факт реализации спиртосодержащей непищевой продукции в сети "Рубль бум" ИП Таранцевой, а именно — лосьона косметического "Березовые почки"… в количестве 8570 штук в объеме 857 литров… Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области данная продукция изъята из оборота", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что до 27 января 2017 года в региональном управлении Роспотребнадзора для приема информации о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции открыта "горячая линия" по телефону: 8 (8452) 20-18-58.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравления метанолом, по уточненным данным, пострадали 123 человека, 76 из них скончались. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.