Минфин не видит серьезных рисков в случае санкций на госдолг

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минфин РФ не видит серьезных рисков в случае санкций на госдолг РФ, развивает новые инструменты и в случае потери иностранных инвесторов, будет рассчитывать на внутренних, заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

В случае распространения санкций США на госдолг РФ, по словам Силуанова, Россия сможет обойтись без участия иностранных инвесторов на рынке ее госдолга, хотя, это и будет сопровождаться определённым повышением стоимости заимствований.

"Основная наша защита — профицит и отсутствие необходимости значительных объёмов заимствований для финансирования долга. Есть уверенность, что внутренние инвесторы будут присутствовать на рынке. Серьезных рисков мы не видим", — завил он.

Глава Минфина напомнил, что тот объем бумаг, который высвободился в результате ухода иностранных участников с российского долгового рынка в текущем году, был подхвачен российскими банками и финансовыми институтами. При этом большой необходимости в заимствований у российского бюджета нет.

"Кроме того, мы подготовили и в следующем году внесем законопроект о развитии новых инструментов длинного финансирования: такие как индивидуальный пенсионный капитал, будем развивать страхование жизни. Во всяком случае будем рассчитывать на внутренних инвесторов", — добавил Силуанов.

"Зачем нам занимать? Это вопрос устойчивости. Это плата за то, что мы меньше зависим от внешних условий", — отметил Силуанов. Он пояснил, что Россия хотела бы сохранить присутствие на внешнем долговом рынке, но это абсолютно не критично для нее с точки зрения финансирования дефицита бюджета.