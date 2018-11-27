Костин не ожидает тотальных санкций против России по иранскому сценарию

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Тотальных санкций по иранскому сценарию в отношении России не должно быть, а с остальным российские банки справятся, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Все более сейчас дискутируется тема возможных санкций. Я всё-таки думаю, что тотальных санкций по иранскому сценарию не должно быть. А так — у нас отряд в 500 российских банков, я думаю, справится с этими проблемами", — сказал глава второго по активам российского банка, выступая на V Международный форум Финансового университета "Как попасть в пятерку".

Он добавил, что санкции, конечно, не могут не сказываться, но тем не менее банковский сектор в этом году чувствует себя достаточно успешно, наращивая прибыль.