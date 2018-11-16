НЬЮ-ЙОРК, 16 ноя — РИА Новости. Санкциями нельзя добиться изменения внешнеполитического курса России, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его словам, санкции способствовали росту недоверия, а Россия начала поиск способов "компенсировать убытки".
"Россия нашла такие возможности на китайском и индийском направлениях. Осталось "окно возможностей" в экономических отношениях с Японией, Южной Кореей, со странами АСЕАН. Эти государства проявили интерес к российским товарам. Не только к энергоносителям, но взаимодействию в области космоса, атомной энергии, авиа- и автомобилестроения и многих других. Это был реальный ответ на санкции в отношении России", — сказал Антонов.