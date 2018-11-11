Песков назвал возможные последствия новых санкций США против России

ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Новые санкции США могут увеличить негативный "багаж" в отношениях Москвы и Вашингтона ко встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале Россия-1.

В воскресенье Владимир Путин прилетел во Францию, где проходит церемония празднования 100-летия окончания Первой Мировой войны. Переговоров президентов не будет по просьбе французского правительства, которые посчитали, что встреча лидеров России и Соединенных штатов Америки привлечет к себе больше внимания, чем масштабные мероприятия во Франции.

"Можно предположить, что до того момента, как состоится в Аргентине эта двадцатка, "багаж" еще расширится и составит больше проблем, поэтому все находятся в ожидании. Мы с вами были свидетелями того, что Госдеп США заявил, что они исходят из того, что вторая волна санкций будет подготовлена, то есть пока вопросов больше, чем ответов", — заявил Песков.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, на сегодняшний день есть договоренность о встрече президентов России и США на саммите. В пятницу МИД РФ сообщил, что на саммите также возможна встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.