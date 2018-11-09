В АТОР прокомментировали санкции США в отношении крымских санаториев

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Санкции США в отношении четырех крымских санаториев не повлияют на туристическую привлекательность полуострова, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Я думаю, что нет (санкции не отразятся на привлекательности курорта. — Прим. ред.). Санкции введены в отношении юридических лиц, значит, юридические лица не смогут взаимодействовать, возможно, с какими-то партнерами из-за границы. Люди, которые приезжают в перечисленные объекты на отдых, их это не коснется", — сказала Ломидзе.

Согласно опубликованным в четверг документам на сайте американского минфина, США ввели санкции против четырех крымских санаториев ("Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор" и Mriya Resort & SPA), а также энергокомпании "КрымТЭЦ" и компании "Южный проект", принадлежащей банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".