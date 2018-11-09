Санкции сделают крымские санатории привлекательнее, считает Поклонская

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что благодаря американским санкциям крымские санатории станут более популярными.

США ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Донбассе. В числе девяти организаций, оказавшихся под санкциями, — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

"С одной стороны, эти санкции даже хорошо. Американцы хоть узнают, какие у нас конкретно есть санатории на территории полуострова. В Крыму много санаториев, почему только три попали в список, наверное, они только начинают географическое познание крымских пансионатов и санаториев", — сказала Поклонская журналистам.

По ее мнению, санкции будут иметь обратный эффект, так как теперь возрастет число желающих побывать в этих санаториях.

"Более привлекательными будут эти санатории", — подчеркнула Поклонская.