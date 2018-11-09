Депутат от Крыма прокомментировал санкции США против крымских санаториев

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Санкции США против крымских санаториев "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" — это выстрел мимо цели, заявил депутат Госдумы от полуострова Крым Руслан Бальбек.

США в четверг ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Донбассе. В числе девяти организаций, оказавшихся под санкциями, — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

"Курту Волкеру (спецпредставителю госдепа США по Украине ред.) уж точно не светит ни "Дюльбер", ни "Мисхор", ни "Ай-Петри", поэтому санкции в отношении этих санаториев — это выстрел мимо цели. А все остальное — из разряда потешить душу из-за отсутствия доказательств. Ведь отсутствие доказательств стало новым мировым трендом западного мира", — сказал Бальбек РИА Новости.

По мнению парламентария, пугать подобными санкциями что Крым, что Россию бесполезно, потому что это единое целое.

"Сколько бы ни рвал подтяжки на груди Курт Волкер, именно россияне составляют основной туристический поток полуострова. Именно они поедут в "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", образно выражаясь, плевав с высокой горы на американские санкции", — заключил депутат.