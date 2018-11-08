В Минэнерго оценили влияние санкций США на энергоснабжение Крыма

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Введение санкций США не повлияет на энергоснабжение потребителей крымского полуострова и работу компании "КрымТЭЦ" в России, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Согласно опубликованным в четверг документам на сайте американского минфина, США ввели санкции против четырех крымских санаториев, энергокомпании "КрымТЭЦ" и компании "Южный проект", принадлежащей банку "Россия" Юрия Ковальчука.

"Введение санкций не повлияет на энергоснабжение потребителей крымского полуострова и работу "КрымТЭЦ" на территории Российской Федерации. Модернизация и расширение одного из объектов КрымТЭЦ — Сакской ТЭЦ проводится с использованием российского оборудования", — говорится в сообщении.

Реконструкция Сакской ТЭЦ осуществляется за счет средств "КрымТЭЦ" в рамках рыночных механизмов. Все основное генерирующее оборудование, устанавливаемое на реконструируемой станции, включая газовые и паровые турбины, исключительно российского производства. В настоящее время первый этап реконструкции Сакской ТЭЦ завершен (90 МВт — 4 газовые турбины мощностью 22,5 МВт каждая), станция вышла на рынок электроэнергии и осуществляет продажу вырабатываемой электроэнергии.