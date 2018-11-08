Россия не оставит без ответа новые санкции США, заявили в Совфеде

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия отреагирует на очередные санкции США, торгово-экономические отношения между странами будут неизбежно сжиматься, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

США ввели санкции против физических и юридических лиц РФ из-за присоединения полуострова к России и ситуации на Донбассе.

"Отвечать будем. Без реакции такие действия оставлять нельзя. Тем более что по ситуации вокруг Крыма ничего принципиально нового не происходит. То есть санкции в значительной мере носят демонстративный характер", — сказал Морозов.

Торгово-экономические отношения между странами "будут неизбежно сжиматься", сказал парламентарий.

Он также отметил, что "санкции в американском исполнении приобрели характер политической мести". Они вводятся не потому, что что-то происходит, а потому, что не происходит по американскому сценарию, сказал Морозов.

По словам сенатора, обсуждать эти действия на каких либо международных площадках бессмысленно. "Но санкции не меняют нашу позицию ни по Крыму ни по Донбассу. Крым — российский. Донбассу — политическое урегулирование на базе Минских соглашений", — заключил политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".