Косачев назвал обоснование обсуждаемых в конгрессе США санкций хамским

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал откровенно хамским обоснование новых санкций США против РФ, обсуждаемых в конгрессе.

"Тем временем — очередной виток так называемых санкций США, которые только что стали предметом обсуждения в конгрессе. Откровенно хамским является их обоснование, каким его представил конгрессменам госдеп США – дескать, Россия не выполнила условий американских внутренних актов (закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года) и иных решений США по данной теме, которыми и обусловлены новые меры", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, символично, что параллельно с нынешними "драконовскими санкциями" в конгрессе США рассматривается и законопроект, который его авторы окрестили "санкциями из ада".

"Это очень точная формулировка, характеризующая тот ад, который сегодня царит в головах инициаторов очередных экономических репрессий", — считает сенатор.

Косачев отметил, что требование к России в определенный срок предоставить гарантии того, что она не будет больше использовать нервно-паралитические яды, выглядит откровенным издевательством, поскольку даже попытка со стороны России дать такие гарантии сама по себе стала бы подтверждением применения таких веществ ранее и неким раскаянием за содеянное.

"Полагаю, никакой содержательной реакции из России на это не последует. Но, конечно же, мы готовы работать с любыми партнерами по проблематике запрещения использования химического оружия. Однако, разумеется, не в режиме отчета о выполнении чьих-либо внутренних актов и расследований без нашего участия, а исключительно на равных и в рамках соответствующих международных механизмов и процедур", — добавил сенатор.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт накануне заявила РИА Новости, что Госдепартамент США намерен действовать согласно закону, который требует от него введения против России новых санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипалей".