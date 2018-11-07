МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Угроза введения второго раунда санкций США против России по "делу Скрипалей" раздражает бизнес и тормозит развитие торговых отношений между странами, заявил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

"Что касается, сокращения дипотношений, они на волоске. Трагедии, конечно, никто не делает из того, что американцы отказались в полномасштабном формате встречаться в Париже с нашим президентом. Но все-таки это такой сигнал: какая бы насыщенная повестка ни была, не все так просто у американцев", — отметил Падалко.

В понедельник вечером президент США Дональд Трамп заявил, что "не уверен" во встрече с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября, но не исключил встречу с российским лидером на "большой двадцатке" в Аргентине. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что главы государств обязательно встретятся в Париже "на ногах" и договорятся о полноформатной встрече в будущем.

"Есть еще, куда направлять санкции (по торговле — ред.). Это все не только раздражает, но и тормозит развитие российского внешторга", — добавил Падалко.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт накануне заявила РИА Новости, что Госдепартамент США намерен действовать согласно закону, который требует от него введения против России новых санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипалей".

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. США ранее заявляли, что в случае невыполнения этих условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций госдепа и конгресса США.