МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, говоря об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и комментируя инциденты, связанные с политикой РФ за рубежом, и введение против нее санкций, назвал происходящее "новым типом избирательных технологий".

"Сейчас это рентген. Вот смотрите, какие-то там Скрипали, которые здоровы и все в порядке — вводятся огромные санкции. Какие-то высылают дипломатов — экономические санкции. Убивают внаглую журналиста в Европейской натовской стране и тишина, никто даже слова не поднимает про санкции. А Трамп прямо говорит: у нас хорошие торговые отношения, мы не будем их ухудшать. Это в целом новый тип избирательных технологий", — сказал Жириновский в эфире телеканала Россия-24.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти подчеркивают, что стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.