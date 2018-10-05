Санкции США наносят ущерб глобальной безопасности, заявили в российском МИД

РОДОС, 5 окт — РИА Новости. Широкое применение США санкций наносит ущерб глобальной и региональной безопасности, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных государств, использования силы без санкции СБ ООН, широкое применение односторонних экономических рестрикций, равно как и стремление адаптировать к современным реалиям институты холодной войны — все это ведёт к росту взаимного недоверия, сужению пространства для конструктивного межгосударственного сотрудничества, наносит значительный ущерб глобальной и региональной безопасности и стабильности, повышает риск возникновения спонтанных конфликтов",- констатировал он.