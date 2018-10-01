Рогозин считает, что американские санкции не повлияют на "Роскосмос"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Американские санкции в отношении военной продукции не сработают, потому что она производится из отечественных комплектующих, а в космической сфере у России и США взаимозависимость, полагает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сильно сомневаюсь, что санкции могут оказать какое-то существенное воздействие на эти объемы и качество производства. Все что нужно было заменить, мы уже заменили. С 2014 по 2018 год была проведена колоссальна работа в части импортозамещения в части создания вооружения и военной техники, что касается космической техники, не они же нам поставляют, мы же поставляем двигатели РД-180", — сказал он.

"Что касается ракет, то мы делаем их сами. Космодром? Мы делаем все сами. Двигатели — вот", — сказал Рогозин.

Он признал, что болезненными оказались санкции в отношении поставки в Россию микроэлектроники. "Но мы справляемся", — сказал Рогозин.

Комментируя возможность введения новых санкций в космосе, он отметил: "Я думаю, что мы с американцами в космосе сможем избежать такого рода событий".

Рогозин напомнил, что Россия поставляет в США титан для авиации, могла бы вместо Boeing покупать самолеты Airbus. "Мы можем многое не делать или не покупать", — заявил Рогозин.

"Для такой великой страны как Америка просто стыдоба вводить такие санкции", — отметил глава Роскосмоса.