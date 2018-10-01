Рогозин считает, что американские санкции не повлияют на "Роскосмос"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Американские санкции в отношении военной продукции не сработают, потому что она производится из отечественных комплектующих, а в космической сфере у России и США взаимозависимость, полагает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Что касается ракет, то мы делаем их сами. Космодром? Мы делаем все сами. Двигатели — вот", — сказал Рогозин.
Комментируя возможность введения новых санкций в космосе, он отметил: "Я думаю, что мы с американцами в космосе сможем избежать такого рода событий".
Рогозин напомнил, что Россия поставляет в США титан для авиации, могла бы вместо Boeing покупать самолеты Airbus. "Мы можем многое не делать или не покупать", — заявил Рогозин.
"Для такой великой страны как Америка просто стыдоба вводить такие санкции", — отметил глава Роскосмоса.