Косачев назвал сохранение санкций США против членов СФ и ГД трусостью

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев оценил голосование членов комитета по международным отношениям сената США против предложения о снятии санкций с российских парламентариев как проявление банальной трусости.

Члены комитета сената США по международным отношениям проголосовали против предложения сенатора Рэнда Пола о снятии санкций с российских парламентариев, сообщает издание Daily Beast.

Ранее газета Daily Beast сообщила, что американский сенатор Рэнд Пол, который посетил Россию в августе, планировал внести на рассмотрение в конгресс поправку об отмене санкций в отношении российских парламентариев. Ожидалось, что поправку, которая предусматривает запрос на ответную со стороны РФ отмену санкций в отношении членов американского конгресса, предложат на рассмотрение профильному комитету сената. Сам Пол в интервью Fox News ранее заявлял, что попросит президента США Дональда Трампа снять санкции с глав комитетов Госдумы и Совета Федерации, чтобы они смогли осенью посетить Вашингтон.

"Полагаю, за этим решением сената не столько принципиальность, сколько, уж простите, банальная трусость, иначе и не могу расценить: они не готовы к критике и к аргументам другой стороны, которые могут поставить под сомнения все их санкционные и иные действия последнего времени", — написал он в Facebook.

Сенатор убежден, что санкции против парламентов и их членов глубоко антидемократичны по свой природе, так как парламентарии не являются государственными чиновниками, а избраны по принципам демократии. "Санкции против парламентариев – это санкции против демократии, о чем я говорил еще на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме на Фиджи в январе прошлого года, где в итоге была принята инициированная нами резолюция о недопустимости санкций против парламентариев", — добавил Косачев. Он отметил, что ранее заявление на эту же тему сделал руководящий Совет Межпарламентского союза.

По словам сенатора, парламент США борется за продвижение демократии во всем мире только на словах, применяя при этом санкции против базовых институтов демократии. "Что, разумеется, прискорбно, ибо мы ни на одном этапе не отказывались от диалога с американскими коллегами, и нам есть, что им сказать. Но, похоже, к открытому разговору они просто не готовы", — подчеркнул Косачев.