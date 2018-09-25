МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В Госдуме планируют вернуться к рассмотрению законопроекта об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ в осеннюю сессию, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Один из самых важных законов, принятых в прошлую сессию, касается ответных мер РФ на недружественные действия США и других иностранных государств. Документ, инициированный группой депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, допускает возможность введения контрсанкций в отношении США и других иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских физических и юридических лиц.
Согласно закону, правительству по решению президента РФ предоставляется право вводить ответные меры, однако они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах, а также в отношении ввозимых гражданами товаров для личного пользования.
Проект прошел первое чтение в Госдуме, однако позднее депутаты приняли решение перенести рассмотрение инициативы во втором чтении для проведения дополнительных консультаций, о чем просили РСПП и представители банков. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что норма об уголовной ответственности за исполнение западных санкций из проекта может быть исключена.