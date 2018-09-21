МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Скромные попытки общественников реанимации отношений РФ и США наталкиваются на железобетонную стену со стороны Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

Пескову задали вопрос, известно ли президенту, что после саммита глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки летом этого года в адрес российского главы якобы были направлены обращения общественных организаций, связанные с развитием народной дипломатии, на которые якобы не было получено ответа.

"Я, к сожалению, не располагаю такой информацией, поэтому я затрудняюсь ответить на вопрос. Наоборот, тут, скажем так, даже скромные какие-то попытки реанимировать работу и контакты по общественной линии собственно наталкиваются на железобетонную стену этой самой истерики, которая царит в Вашингтоне и с которой мы сталкиваемся каждый день", — сказал пресс-секретарь президента.