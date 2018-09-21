МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия намерена отвечать на односторонние ограничения со стороны США на принципах взаимности, однако будут предприниматься те меры, которые наилучшим образом отвечают интересам страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

"Будут предприниматься те меры, которые наилучшим образом соответствуют интересам Российской Федерации, поскольку США весьма часто прибегают к таким (мерам — ред.), их даже нельзя назвать санкциями. Это односторонние ограничения — рестрикции. Санкции — это действия, которые имеют законность с точки зрения международного права", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, последует ли реакция России на последние санкции.

Он подчеркнул, что "подобные рестрикции законности с точки зрения международного права не имеют".

"И они настолько часто прибегают к этой практике, что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое такое недружеское явление. Но то, что мы придерживаемся и будем придерживаться принципа взаимности, ни у кого не должно вызывать сомнений — раз. Но, главное, это то, что Москва будет делать то, что в ее интересах", — отметил Песков.