Санкционная истерика в США продолжает доминировать, заявил Песков

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Санкционная истерика продолжает доминировать в политических кругах США и не дает возможность трезво оценивать перспективы отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

"Продолжающаяся, скажем так, санкционная истерика в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению, которая продолжает доминировать, к сожалению, среди наших американских коллег и, конечно, не дает возможность им трезво оценивать перспективы развития двусторонних отношений", — заявил Песков журналистам.