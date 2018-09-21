Итальянский бизнес верит в Россию, несмотря на санкции, заявил посол в Риме

ТРИЕСТ (Италия), 21 сен — РИА Новости. Итальянский бизнес верит в Россию и расширяет производство, несмотря на санкции, считает посол России в Риме Сергей Разов.

Товарооборот между Россией и Италией в 2013 году, до введения санкций, составлял 54 миллиарда долларов, однако потом резко пошел вниз и лишь в 2017-2018 годах начал восстановительный рост.

"В 2017 году он вырос до 24-25 миллиардов долларов, за первое полугодие 2018 вырос на 11%, рассчитываем, что по итогам года также будет рост", — отметил посол.

"Это значит, что бизнес России и Италии видит перспективы взаимного сотрудничества и использует их. К чести итальянского бизнеса, те 500 компаний, которые работают в России, несмотря на санкции и политическую турбулентность, остаются в России, развивают производство, ориентируясь на российский рынок и рынок третьих стран", — сказал Разов, выступая на российско-итальянском саммите в Триесте, организованном АО "Банк Интеза".

"Мы в целом с оптимизмом смотрим на будущее экономического сотрудничества. Важно, чтоб политические контакты дали нужные сигналы бизнесу обеих стран", — добавил он.