МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. США будут продолжать оказывать санкционное давление на Россию, пока она не даст адекватный ответ, молчание они воспринимают как проявление слабости, считает доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

"Санкционное давление будет продолжаться до тех пор, пока Россия не даст адекватного ответа на санкции. Чем больше Россия будет молчать — тем больше будет продолжаться санкционное давление. Американцы себя не исчерпают. Их культура такова: если ты не отвечаешь, то ты рассматриваешься как слабая фигура, на которую надо усилить давление", — заявил РИА Новости эксперт.

По мнению Фененко, ответные меры России в отношении Соединенных Штатов должны касаться не экономики, а других сфер.

"Например, можно закрыть небо для транзитного полета американских авиакомпаний, что приведет к безумному подорожанию бензина. Во-вторых, давно пора денонсировать договор по космосу, отказать американцам в любом сотрудничестве по космосу. Да, мы понесем финансовые потери, но на войне нет понятия потерь, есть понятие победа. И третий момент — отказ от выгодных американцам режимов по контролю за вооружениями", — пояснил собеседник агентства.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Как заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новые санкции, американские политики надеются, что стоит поднажать и удастся продиктовать России свои условия, однако никогда и ни у кого это не получится. Как отметил Рябков, очередные антироссийские меры – "по счету уже 60-е с 2011 года", и каждый новый санкционный раунд демонстрирует отсутствие результата от предыдущих попыток нажима на Россию. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Вашингтон бездумно раскачивает глобальную стабильность нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях, и такая игра с огнем может стать опасной.