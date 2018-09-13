МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новый указ США о санкциях за вмешательство в выборы – это попытка перехватить у оппонентов политическую повестку перед промежуточными выборами в американский конгресс, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и госдеп, смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства. Указ может быть применен к физическим и юридическим лицам, а также целым странам. В списке возможных санкций — замораживание активов, ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам, инвестициям из США.

"Это попытка перехватить у оппонентов политическую повестку перед промежуточными выборами в конгресс. Но, судя по реакции ряда конгрессменов, считающих эти меры недостаточными, увеличить число сторонников действующего президента таким способом пока не удается", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик считает, что "русофобское лобби" в конгрессе непременно будет добиваться от Трампа активного использования нового политического инструмента при очередной "охоте на ведьм".

"Не вызывает сомнений, что подобные шаги США, в первую очередь, направлены против России, которую пытаются выставить в роли без вины виноватого. "Российская карта" — любимая в колоде американских политиков, разыгрывая которую они пытаются объяснить своему избирателю собственные провалы и ошибки. Есть вероятность, что после промежуточных выборов в конгресс и изменений в расстановке сил накал страстей спадет, но не стоит рассчитывать, что надолго", — полагает депутат.