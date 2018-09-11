Санкции США не повлияли на сотрудничество Москвы и Сеула в энергетике

Щит на дороге во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ во Владивостоке пройдет с 11 по 13 сентября).

Щит на дороге во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ во Владивостоке пройдет с 11 по 13 сентября).

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Санкции США не оказали влияние на сотрудничество Москвы и Сеула в области энергетики, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2018 торгпред России в Южной Корее Михаил Бондаренко.

"Нет, нефтегазовый (сектор) проблема не затронула, здесь она не ощущается",- сказал Бондаренко, отвечая на вопрос, повлияли ли санкции США на сотрудничество в этой сфере.

Ранее, выступая на российско-корейском деловом завтраке, Бондаренко отметил, что Москва и Сеул ведут переговоры об увеличении поставок СПГ.

При этом российский торгпред отметил, что в целом санкции США, особенно вторичные, оказывают косвенное влияние на масштабы сотрудничества, "так как корейскому бизнесу очень трудно переводить деньги и, соответственно, это тормозит наши многие проекты".

"Я имею в виду крупные проекты, потому что малый и средний корейский бизнес — он не так зависит от санкций, он более свободен, у нас в этом секторе как раз все очень неплохо. А вот крупные компании корейские — они связаны с американским бизнесом, и там сложнее", — добавил российский торгпред.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.