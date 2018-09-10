Спецпред президента: мировые IT-компании не хотят терять российский рынок

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Санкционная риторика в отношении России мешает переговорам с мировыми IT-компаниями, но никто не хочет терять долю на российском рынке, все понимают стратегическую важность страны, сказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в преддверии ВЭФ.

Он рассказал, что за время работы в новой должности уже успел встретиться с представителями Facebook, SAP и Microsoft.

"Ситуация у всех разная. Им важно держать долю рынка. Россия не самый крупный рынок в мире, но и не самый маленький. Даже когда он для компании составляет 2-3-4%, эти проценты могут быть критично важными", — сказал Песков.

"Наша ситуация такова, что мы почти нигде не обладаем мажоритарной долей, контрольным пакетом, но всегда наша миноритарная доля очень важна, она не позволяет другому получить контрольный пакет. Поэтому здесь есть перспектива", — добавил собеседник.

Песков с сожалением отметил, что санкции, введённые в отношении России, мешают переговорам с компаниями.

"Конечно, мешает (санкционная риторика). Все оценивают риски, снижается горизонт планирования. Но никто не хочет терять Россию. Все понимают стратегическую важность ситуации, все понимают, что если геополитическое ограничения будут смягчены, то все хотят стать первыми на этом рынке. А для этого им важно сохранять у нас плацдармы. И нам важно сохранять там плацдармы", — объяснил Песков.