Россия выдержит любое давление со стороны Запада, заявили в Госдуме

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Россия выдержит любое давление со стороны Запада, однако новые санкции могут в краткосрочном периоде нанести вред уровню жизни россиян, однако в долгосрочной перспективе ограничения позволяют мобилизовать внутренние возможности, и это может повысить потенциал самодостаточности страны, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания намерена добиваться расширения санкций в отношении России из-за выводов следствия относительно ЧП в Солсбери. Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам РФ по делу об отравлении Скрипалей и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест.

"Россия по большому счету является самодостаточной страной: производит практически все товары и услуги, необходимые для жизнедеятельности страны, граждан, государства, бизнеса. И в этом плане, какое бы давление ни оказывалось, оно не может привести к краху экономики, к краху страны, разрушению страны. Россия выдержит любое давление, какое будет на нее оказываться", — сказал Аксаков РИА Новости.

Вместе с тем политик отметил, что любые решения, которые ограничивают возможности экономического сотрудничества страны, имеют последствия. "Это будет наносить, по крайней мере в краткосрочном периоде, определённый вред жизненному уровню наших граждан", — сказал он.

"Очевидно, что в такие периоды усиливается мобилизация внутренних возможностей, начинается более активный поиск тех возможностей потенциальных, которые есть, для того, чтобы эти проблемы купировать и более того создать на основе своего потенциала свои разработки, свои продукты новые, новые услуги. И это в значительной степени может повысить потенциал самодостаточности страны", — сказал депутат.

При этом Аксаков считает, что отвечать на подобные заявления Мэй не стоит.

"На глупости отвечать сложно. И реально надо относиться к нашим возможностям на ответную реакцию со стороны Запада. Лучше бы я придерживался принципа "собака лает, караван идет". Нам в любом случае нужно заниматься диверсификацией своей экономики, развивать новое производство и максимально концертировать ресурсы на этих направлениях", — заключил депутат.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.