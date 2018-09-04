Клишас назвал продление антироссийских санкций деструктивной мерой

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возможное продление антироссийских санкций ЕС является деструктивной мерой, нарушающей нормы международного права, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Принятие ЕС решения о продлении индивидуальных санкций против российских граждан с целью оказания на них давления является мерой деструктивного характера. Введение подобных односторонних мер вне надлежащей международно-правовой процедуры не согласуется с принципами и нормами международного права", — заявил Клишас.
"Продление индивидуальных санкций также не окажет влияния на решения, принимаемые российскими властями. Межпарламентское сотрудничество не пострадало от санкций, введенных против парламентариев. Количество контактов с другими государствами только увеличивается", — сказал глава комитета.