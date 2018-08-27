США приближаются к точке невозврата, заявили в российском посольстве

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Новый приступ американской санкционной "лихорадки" приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач, заявили в понедельник в посольстве РФ в Вашингтоне.Facebook заявлении дипмиссии.
По словам российских дипломатов, США принимают решения "без попыток разобраться, при игнорировании наших призывов к диалогу, в отсутствие каких-либо реальных доказательств "вины России".
"Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной "лихорадки" приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач – совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания ОМУ (оружие массового уничтожения) в руки негосударственных субъектов", — следует из комментария.
Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. А официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.