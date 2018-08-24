Слуцкий назвал слова Болтона о санкциях циничной и тупиковой позицией

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Слова советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, увязавшего санкции против Москвы и изменения в поведении России, — это абсолютно циничная и тупиковая позиция, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В пятницу на пресс-конференции в Киеве Болтон заявил, что санкции США против РФ будут оставаться в силе до тех пор, "пока не будут определенные изменения в поведении России".

"Это абсолютно циничная и тупиковая позиция. США используют санкции как инструмент установления собственной гегемонии, а также устранения конкурентов на мировых рынках в целях удержания пошатнувшихся американских позиций. Более того, для новых рестрикций, впрочем, как и предыдущих, не было и нет никаких оснований", — сказал Слуцкий журналистам.

Депутат подчеркнул, что Россия не изменит своего курса под давлением санкционной дубинки из-за океана. "Наша страна — великая держава. Мы не собираемся поддаваться тоталитарному диктату США в мировых делах. Вместе с тем, Москва последовательно выступает за нормализацию отношений с Вашингтоном. Со своей стороны мы будем прилагать для этого все возможные усилия по парламентской линии. В Америке достаточно конструктивно настроенных политиков, с которыми можно вести разговор", — заключил он.

Формальная публикация и вступление в силу санкций США ожидается 27 августа. Основанием стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.