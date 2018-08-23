Россия продолжит поставлять США ракетные двигатели

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. Россия намерена симметрично отвечать на санкции США в отношении отдельных лиц и предприятий, но не планирует прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы Соединенных Штатов, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Он уточнил, что Москва не будет действовать в ущерб своим интересам.

"Никакие идеи из разряда свертывания поставок ракетных двигателей для американской космической программы либо авиационного титана, который производится на совместном с Boeing предприятии, либо другие позиции по нашему экспорту в США не следует рассматривать в качестве опций. Потому что это было бы равносильно выстрелу в ногу", — сказал Рябков.

Ранее сенатор Сергей Рябухин заявил, что Россия может ограничить поставки ракетных силовых установок, которые применяются компанией United Launch Alliance (ULA) в первой ступени ракеты-носителя Atlas V. Так он прокомментировал возможный ответ Москвы на планы США ввести санкции из-за "дела Скрипалей".

Санкции США

Соединенные Штаты ввели против России большое количество санкций под различными предлогами.

Восьмого августа администрация США анонсировала новые меры из-за "дела Скрипалей". Первый пакет вступил в силу накануне и ограничил поставки в Россию продукции двойного назначения.

В Вашингтоне заявляют, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против России, если "Москва не изменит свое поведение".

Поставки РД-180 в Штаты

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180.

Два года назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его: стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет США не создадут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.

Ранее сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.

Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK и предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.