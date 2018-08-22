Немецкий бизнес увидел угрозу в новых санкциях США против России

БЕРЛИН, 22 авг — РИА Новости. Торговый оборот между Россией и Германией вырос на 5% в первой половине 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но перспективы роста омрачены возможными новыми санкциями США, заявил председатель "Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики" (OAOEV) Вольфганг Бюхеле.

"Перспективы немецко-российской торговли по-прежнему омрачены возможными новыми санкциями США, которые в настоящее время обсуждают в Вашингтоне. Эти санкции так опасны, потому что они могут быть направлены на европейских партнеров российских компаний. Мы считаем, что это противоречит международному праву, и надеемся, что ЕС и правительство ФРГ смогут предотвратить худшее", — заявил Бюхеле, его слова процитированы в пресс-релизе Восточного комитета.

В документе указано, что торговый оборот между ФРГ и РФ "после разочаровавшей весны" вырос в первой половине 2018 года на 5%. При этом импорт вырос на 7,5%, экспорт в Россию — на 2%.